ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται νέες συλλήψεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη – Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στο στόχαστρο

Νέες εξελίξεις επίκεινται από τη συνεχιζόμενη έρευνα του ελληνικού FBI για τη σύλληψη των μεγάλων αλλά και των μικρών «ψαριών» που εμπλέκονται στο «πάρτυ» με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που είχε διατάξει στις 8 Ιουλίου του 2025 ο Εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI, με στόχο να αποκαλυφθούν οι εγκληματικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα που διέπρατταν απάτες, πλαστογραφίες και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις για την είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων.

Το σύνολο των αιτήσεων για επιδοτήσεις ξεπερνά τις 500.000, με τους αστυνομικούς μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους να καταλήγουν στις ύποπτες. Από τότε που διατάχθηκε η προκαταρκτική η ΕΛ.ΑΣ. έχει «ξηλώσει» ήδη δύο κυκλώματα, ένα τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κρήτη (με πρωταγωνιστή γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή) και ένα τον περασμένο Οκτώβριο στα Γιαννιτσά με αρχηγό υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δικαιολογητικών και «συνεργάτιδά» του τη γυναίκα του.

Η έρευνα ωστόσο δεν σταμάτησε στις δύο παραπάνω οργανώσεις. Συνεχίστηκε και μάλιστα μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται αποκαλύψεις με νέες υποθέσεις και νέες συλλήψεις σε πολλούς νομούς της χώρας.

Οι Αρχές ελέγχουν ΑΦΜ που ανήκουν σε μέλη συγκεκριμένων οικογενειών που φέρονται να λειτούργησαν ως οργανώσεις, κάνοντας εικονικές μισθώσεις αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, πλαστογραφημένα δικαιολογητικά και παράνομη λήψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο έχει μπει παραγωγός από την Κοζάνη και συγγενικά του πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Στην Κρήτη ελέγχεται μία πολυάριθμη ομάδα αγροτών και κτηνοτρόφων που φέρονται να έβαλαν και αυτοί στο «παιχνίδι» συγγενικά πρόσωπα για να αποπροσανατολίσουν τυχόν ελέγχους. Το διάστημα που ερευνήθηκε ήταν το 2019-2024 με τους αστυνομικούς να ψάχνουν για πλαστές δηλώσεις αγροτεμαχίων ακόμα και εκτός του νησιού τους.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι τόσο στην περίπτωση της Κοζάνης όσο και της Κρήτης οι υπό έρευνα αιτήσεις είχαν ανιχνευθεί στο παρελθόν ως ύποπτες, παρά ταύτα εν τέλει τα ποσά είχαν αποδεσμευτεί κανονικά προς τους δικαιούχους.

Στα Τρίκαλα ένας παραγωγός και συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να ελέγχονται για επιδότηση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τις παραπάνω υποθέσεις στο μικροσκόπιο μπαίνει γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις με «όχημα» συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις από την «task force» της ΕΛ.ΑΣ. που πλέον επεκτείνει την έρευνα και σε κυκλώματα με μικρότερη λεία. Η έρευνα ξεκίνησε με τα ΑΦΜ με τα μεγαλύτερα ποσά και θα επεκταθεί σταδιακά και κλιμακωτά προς τα κάτω.

Από το 2020 μέχρι σήμερα η Οικονομική Αστυνομία έχει διεκπεραιώσει πάνω από 18 προκαταρκτικές έρευνες που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη την Ελλάδα. Κάποιες έρευνες είχαν διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάποιες από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και κάποιες από τον εποπτεύοντα Εισαγγελέα της υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr