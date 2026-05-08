Ονοματοδοσία της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων η τελετή ονοματοδοσίας της Ορθοπαιδικής Κλινικής σε «Ερρίκος και Έλλη Διβάνη», ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της σημαντικής δωρεάς της κας Σοφίας Θεοδοσοπούλου Διβάνη προς το Νοσοκομείο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Άγγελος Χρονάς Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Στέφανος Μυλωνάς Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βάϊος Γούλας Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννακός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Λεπενιώτης και κ. Ηλίας Τσιμπίδας, ιατροί, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι φορέων.

Ο κ. Χρονάς, στον χαιρετισμό του, ανέφερε ότι πίσω από κάθε δομή υγείας βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και ανάγκες που απαιτούν φροντίδα και στήριξη, τονίζοντας πως πράξεις προσφοράς όπως αυτή , ενισχύουν ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και την ανθρώπινη φροντίδα προς τον ασθενή.

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Δρ Αγλαΐα Ρογγανάκη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την κα Σοφία Θεοδοσοπούλου Διβάνη για την ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη προσφορά της, επισημαίνοντας ότι η δωρεά αυτή υπερβαίνει την έννοια της υλικής ενίσχυσης και αποτελεί πράξη μνήμης, αγάπης και κοινωνικής ευθύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μνήμη της Έλλης Διβάνη, μιας νέας γυναίκας με ευαισθησία και δημιουργικότητα, της οποίας το αποτύπωμα παραμένει ζωντανό μέσα από το έργο και την προσφορά που φέρει το όνομά της.

Η νέα «Πτέρυγα Ερρίκου και Έλλης Διβάνη» αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο περίθαλψης, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα ανθρωπιάς και προσφοράς για τις επόμενες γενιές.