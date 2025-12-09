Ονοματοδοσία “Πλατεία Υψωνα Λεμεσού” από τον Δήμο Τρικκαίων

Ονοματοδοσία πλατείας προς τιμή του αδελφοποιημένου τ. Δήμου Ύψωνα (νυν Κουρίου) διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων.

Η αδελφοποίηση είχε γίνει το 2018 , αλλά πλέον στην Κύπρο ο Δήμος Ύψωνα ενοποιήθηκε και μετεξελίχθηκε στον Δήμο Κουρίου. Η πλατεία θα λάβει το όνομα «Πλατεία Υψωνα Λεμεσού».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2024 στις 11 στην πλατεία επί της οδού Καλαμπάκας, πριν το ΣΤ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνέχεια, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στο Μουσείο Τσιτσάνη με ερμηνεία τραγουδιών από Έλληνες και Κύπριους.

Από το γραφείο Τύπου