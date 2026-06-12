Ονοματοδοσία δρόμου στα Τρίκαλα προς τιμή του πρωτοψάλτη Δημητρίου Σύλλα

Εκδήλωση ονοματοδοσίας δρόμου στα Τρίκαλα προς τιμή του πρωτοψάλτη Δημητρίου Σύλλα πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Σωματείο Ιεροψαλτών Νομού Τρικάλων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» και ο Δήμος Τρικκαίων, στην οδό Φλαμουλίου, στην Αγία Μονή.

Ο Δημήτριος Σύλλας γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1876 και απεβίωσε το 1939. Πέθανε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, επάνω στο αναλόγιο από το εξωκλήσι της μικρής εκκλησίας Αγίας Τριάδος των Αγράφων, 20 Ιουλίου, εορτή του Προφήτη Ηλία, ιερουργούντος του αείμνηστου κτήτορα του Ναού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κυρού Ιεζεκιήλ.

Ο Δημήτριος Σύλλας ήταν μια ολοκληρωμένη Ιεροψαλτική προσωπικότητα. Ένα εξαιρετικό μοναδικό, ανεπανάληπτο, φωνητικό Ιεροψαλτικό μετέωρο. Ένα μετέωρο, που είχε κατανύξει λατρευτικά μία και πλέον γενεά. Η Ιεροψαλτική του δεινότητα τον ανέδειξε και τον επέβαλε όχι μόνο στα Τρίκαλα αλλά εκτός νομού.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων