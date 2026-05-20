ΟΝΝΕΔ Tρικάλων: Συγκέντρωση τροφίμων για το συσσίτιο της Μητρόπολης

Η ΟΝΝΕΔ Τρικάλων διοργανώνει δράση συγκέντρωσης τροφίμων για το συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», από τις 25 έως και τις 31 Μαΐου, στα γραφεία της ΔΕΕΠ Τρικάλων (Ασκληπιού 20, 2ος όροφος), καθημερινά 18:00–20:00.

Στο πλαίσιο της δράσης συγκεντρώνονται: λάδι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, γάλα εβαπορέ, ντοματοπολτός, κιμάς ανάμεικτος.

Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια και να συμβάλουν έμπρακτα στην ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980733240, 6989395747.