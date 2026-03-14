Ομόρφυνε με λουλούδια η πλατεία Αγροτικής Εξέγερσης, με συνεργασία ΣΕΟ – Δήμου Τρικκαίων

Παιδική αγάπη για το πράσινο και συνεργασία, χαρακτήρισαν τη δράση του κλάδου Αστεριών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Δήμου Τρικκαίων. Πρωί πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026, τα μικρά παιδιά του κλάδου, με τις αρχηγούς του «γαλαξία» κ. Πέννυ Κοντολάτη, Εφη Μπίλιου, Εφη Ντιροκάλτση, συγκεντρώθηκαν στον πεζόδρομο της Ασκληπιού.

Μια και δυο, μέσω των πεζοδρομίων και με τις φωνούλες τους να ηχούν όμορφα στο ηλιόλουστο πρωινό, έφτασαν στο παρτέρι της πλατείας Αγροτικής και Λαϊκής Εξέγερσης 1925, στη γωνία των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού.

Εκεί, το τμήμα Αστικού Πρασίνου (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων, διά των κ.κ. Εφης Κίτσιου και Στέργιου Παπαευθυμίου, είχαν ετοιμάσει κατακόκκινες μολόχες για τα παιδιά.

Τα οποία, στο πλαίσιο του παιδαγωγικού προγράμματος του Οδηγισμού, είχαν μάθει σε θεωρητικό επίπεδο τα βασικά για τη φύτευση λουλουδιών.

Πλέον, με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Δήμου Τρικκαίων και τη στήριξη των υπεύθυνων στου ΣΕΟ στα Τρίκαλα, ανά δυάδες τα παιδιά είδαν στην πράξη τη φύτευση. Οι όμορφες μολόχες στο νέο παρτέρι, κοσμούν πλέον μια κεντρική πλατεία των Τρικάλων, με ιστορική σημασία.

Από το γραφείο Τύπου