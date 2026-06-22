Ομιλητής στην ενημερωτική ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεΐατρικής (ΕΔΙΤ) στην Λάρισα ο Γιάννης Κουτσονάσιος

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα η 2η ενημερωτική ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής ( ΕΔΙΤ) παρουσία της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Χριστίνας-Μαρία Κράββαρη, του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, Υποδιοικητών της ΥΠΕ, Πανεπιατημιακών του Π.Γ.Ν.Λ, συνεργατών της VODAFONE που υποστηρίζουν τεχνικά την τηλεΐατρική, τον συνεργάτη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Γιώργου Δαφούλα κ.α.

Προσκεκλημένος σε πάνελ ήταν ο Συντονιστή; Διευθυντής του Κ.Υ. Πύλης Γιάννης Κουτσονάσιος και η Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου Δήμητρα Γκότζια , όπου παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από την κλινική πράξη, διότι το Κ.Υ. Πύλης ήταν η πρώτη μονάδα ΠΦΥ της 5ης ΥΠΕ που παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ η τηλεϊατρική, παρουσία του Υπουργού ΨΔ και ΤΝ Δημήτρη Παπαστεργίου και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, στις 25/5/26.

Όλοι οι ομιλητές σχολίασαν ότι η τηλεϊατρική είναι ένα χρήσιμο εργαλείο των γιατρών της ΠΦΥ και σίγουρα οι συνεργασίες θα φέρουν θετικά αποτελέσματα προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.