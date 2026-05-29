Ομιλία για τον σακχαρώδη διαβήτη στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης μας η ενημερωτική εκδήλωση-ομιλία με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σε μια εποχή όπου η έγκυρη ενημέρωση αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την προστασία της υγείας μας, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο που αποτελεί και τον οδηγό για μια ποιοτική ζωή: «Μαθαίνω, Προλαμβάνω, Ζω με Ασφάλεια».





Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, ο οποίος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και να θέσουν τα ερωτήματά τους, να εκφράσουν τις απορίες τους καθώς και να συζητήσουν ανοιχτά με τον γιατρό για τις προκλήσεις, τους μύθους αλλά και τις σύγχρονες λύσεις γύρω από τη διαχείριση του διαβήτη.

