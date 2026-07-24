ΟΛΥΜΠΟΣ: Καλωσορίζουμε τη Λήδα Μανθοπούλου στο πρόγραμμα «Η δική τους Κορυφή»

Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις διακρίσεις τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να κυνηγούν τα όνειρά τους. Με επιμονή, πίστη στις δυνατότητές τους και τη δύναμη να συνεχίζουν καθημερινά, ακόμη και όταν η διαδρομή γίνεται δύσκολη.

Με ιδιαίτερη χαρά, η ΟΛΥΜΠΟΣ καλωσορίζει τη Παραολυμπιονίκη Λήδα Μανθοπούλου στο πρόγραμμα «Η δική τους Κορυφή», αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό της όλα όσα εκφράζουν τις αξίες του προγράμματος: αφοσίωση, ήθος, συνέπεια και τη διαρκή προσπάθεια να φτάνει όλο και πιο κοντά στους στόχους της.

Η Λήδα έχει μια σπουδαία αθλητική πορεία και μεγάλες φιλοδοξίες. Εκπροσωπεί όλους εκείνους τους νέους ανθρώπους που τολμούν να ονειρεύονται, να προσπαθούν και να μην τα παρατούν. Γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι που θα βρισκόμαστε δίπλα της σε κάθε επόμενο βήμα της διαδρομής της.

Το πρόγραμμα «Η δική τους Κορυφή» εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της ΟΛΥΜΠΟΣ να στηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε πορεία εξέλιξης και διεκδικούν το καλύτερο για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που, μέσα από τη δική τους προσπάθεια, αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας ιστορίες επιμονής, αφοσίωσης και προσωπικής υπέρβασης. Μέσα από τους ανθρώπους που υποστηρίζει, η ΟΛΥΜΠΟΣ επιδιώκει να μεταφέρει ένα θετικό μήνυμα προς τα παιδιά και τους νέους: καμία κορυφή δεν κατακτάται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά χτίζεται καθημερινά, με σκληρή δουλειά, πίστη και αγάπη για αυτό που κάνεις.

Καλωσορίζουμε τη Λήδα στην οικογένεια της ΟΛΥΜΠΟΣ και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη διαδρομή προς τη δική της κορυφή, με ορίζοντα τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.