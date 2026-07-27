Ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Αγριελιά – Βλαχογιάννι – Ικανοποιείται ένα αίτημα 52 ετών

Ένα πάγιο αίτημα 52ετών των κατοίκων των οικισμών Βλαχογιαννίου Δήμου Ελασσόνας και Αγριελιάς Δήμου Τρικάλων, βρίσκει πλέον τη λύση του. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς, ένα έργο πνοής και αναπτυξιακής προοπτικής, το οποίο εντάχθηκε στη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται με 3,5 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του οδικού άξονα μήκους περίπου 4.400 μέτρων εξασφαλίζεται πλέον η απευθείας επικοινωνία οικισμών της Π.Ε. Λάρισας με αντίστοιχους οικισμούς της Π.Ε. Τρικάλων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται με ασφάλεια η διακίνηση προσώπων αλλά και η μεταφορά ζώων και κτηνοτροφικών – αγροτικών προϊόντων, καθώς εκατέρωθεν του άξονα της οδού, υπάρχουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Επιπλέον, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης των ορεινών οικισμών του Δήμου Ελασσόνας και με άλλα αστικά κέντρα και αντιστρόφως.

Επίσης, ενισχύεται η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Λάρισας, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του γειτονικού νομού, να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, περιοχή ιδιαίτερου αισθητικού κάλους (Όλυμπος). Με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και του αγροτουρισμού. Περιβαλλοντικά, το έργο αναμένεται να έχει θετική επίπτωση, καθώς μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η δασοπροστασία της περιοχής, αφού καθίσταται εύκολη η πρόσβαση σε δύσβατες μέχρι τώρα ορεινές περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας.

Δημήτρης Κουρέτας

Αναφερόμενος στο έργο κατά τη σημερινή του παρουσία στην Αγριελιά Τρικάλων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε μεταξύ άλλων: «Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα οδοποιίας σε χωριά απομακρυσμένα σε όλη τη Θεσσαλία. Ένα εξ αυτών ήταν και ο δρόμος Αγριελιάς – Βλαχογιάννι. Αντιμετωπίσαμε πολλές αντιξοότητες και στα τέλη του 2024 αποφασίσαμε εμείς ως περιφέρεια να φτιάξουμε εμείς το δρόμο. Και πλέον μετά από μεγάλη προσπάθεια είμαστε σε θέση να πούμε ότι σε ενάμιση χρόνο από τώρα και μετά από 50 και πλέον χρόνια, θα υπάρχει δρόμος και ασφαλής μετακίνηση για όλους σας. Ένα πράγμα πρέπει να θυμούνται οι κάτοικοι της περιοχής για μετά από χρόνια. Ότι η Πολιτεία τους σκέφτεται».

Χρ. Ντιντή

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή δήλωσε: Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αρχή του χωριού και θα είμαστε παρόντες ως Περιφέρεια ανά πάσα στιγμή σε κάθε θέμα. Το οδικό έργο είναι αναπτυξιακό χωρίς αμφιβολία και θα βοηθήσει στην παραγωγική διαδικασία και όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής».

Δημ. Τσέτσιλας

Ο Αντιπεριφερειάχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας σημείωσε: Είναι ένα μεγάλο έργο που θα δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή. Είναι ένα έργο που έπρεπε να γίνει. Οι κτηνοτρόφοι έχουν πλέον ασφαλή και πιο γρήγορη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους, ενώ συνδέουμε οδικά δύο περιφερειακές ενότητες με καθημερινή αλληλεπίδραση».

Το «ευχαριστώ» των κατοίκων

Το κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υποδέχθηκαν στο «χωριό των δυνατών», όπως έχει ονομαστεί η Αγριελιά, λόγω των πολλών εκπροσώπων και διακρίσεων που έχει το άθλημα της πάλης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάμπρος Πέτσας και ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Λευτέρης Οικονόμου, ο οποίος και παρέδωσε αναμνηστικά δώρα και τιμητική πλακέτα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Το έργο

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ενώ όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλειας. Για το έργο έχει εκπονηθεί υδραυλική μελέτη, προβλέπεται τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών και κατασκευή διαγράμμισης σε όλο το μήκος της οδού. Το υπό κατασκευή τμήμα της οδού υπάγεται στις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης Ομάδας.