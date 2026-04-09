Ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου στα Τρίκαλα 

Τη σημασία των ακαδημιών ποδοσφαίρου τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, στη διάρκεια της τελετής λήξης του 20ου Τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων “Αποστόλης Γκαραγκάνης”, που διοργάνωσε η ομάδα “ΑΟ Δήμητρα Απόλλων 2005” με συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Μπαλκούρας τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με τον κ. Σακκά να σημειώνει την προσπάθεια που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες, συγχαίροντας τους συμμετέχοντες προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των Ακαδημιών.

Οι αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες, Κ10-Κ12-Κ14-Κ16, διεξήχθησαν το τριήμερο 6–8 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή 23 συλλόγων από όλη τη χώρα, με 56 τμήματα και περίπου 800 ποδοσφαιριστές.

Παραβρέθηκαν επίσης η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, η αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, οι εκπρόσωποι της ΕΠΣΤ κ.κ. Μάκης Παπαγεωργίου (και δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πύλης), Απόστολος Γκατζιός και ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΣΤ, κ. Χρήστος Κούγκουλος.