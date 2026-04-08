Ολοκληρώθηκε η ριζική αναβάθμιση του Γυμνασίου και Λυκείου Πύλης με επένδυση 1,6 εκατ. ευρώ

Σε μια στρατηγικής σημασίας παρέμβαση για την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Πύλης ολοκλήρωσε και παρέδωσε τα πλήρως ανακαινισμένα κτίρια του Γυμνασίου και του Λυκείου Πύλης, μετά από έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες εγκαταστάσεις, με επίκεντρο τη νέα γενιά.

Λίγο πριν την τελική παράδοση, ο Δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων κ. Σωτήριο Χαντζή και τον Αν. Προιστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλο, πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο των έργων, επιβεβαιώνοντας την άρτια υλοποίησή τους και την πλήρη ετοιμότητα των σχολικών μονάδων να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Καθοριστικές παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα:

Ριζική ανακαίνιση στεγών: Πλήρης αποκατάσταση με στεγανοποίηση, θερμομόνωση και αντικατάσταση κεραμιδιών, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία των κτιρίων.

Θερμομόνωση κελύφους: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης με μείωση θερμικών απωλειών.

Ενεργειακά κουφώματα: Σύγχρονοι υαλοπίνακες Low-e με θερμοδιακοπή.

Αναβάθμιση θέρμανσης: Σύνδεση με φυσικό αέριο και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Συστήματα αερισμού: Διασφάλιση καθαρού αέρα με ανάκτηση θερμότητας.

Φωτισμός LED: Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οπτικής άνεσης.

Δήλωση Δημάρχου Πύλης

«Η αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Δεν πρόκειται για μια απλή συντήρηση, αλλά για μια συνολική επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς. Με σχέδιο, ευθύνη και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, δημιουργούμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικά. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.»

Σταθερή επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης

Το έργο αυτό αποτυπώνει τη σαφή πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής να ενισχύσει τις δημόσιες υποδομές με παρεμβάσεις υψηλής ποιότητας και μακροπρόθεσμης αξίας, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.