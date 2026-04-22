Ολοκληρώθηκε η πρώτη εικονική δίκη με τη συμμετοχή μαθητών στα Τρίκαλα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Εικονική Δίκη που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή μαθητών/τριών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της νομικής παιδείας και της ενεργού πολιτειότητας των νέων. Η Δίκη πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριες μία αυθεντική εμπειρία της δικαστικής διαδικασίας.

Η δράση υλοποιήθηκε μέσα από τη γόνιμη συνεργασία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διασύνδεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους θεσμούς της Δικαιοσύνης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μία προσομοίωση δικαστικής διαδικασίας, αναλαμβάνοντας ρόλους όπως δικαστές, εισαγγελείς, συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενοι και μάρτυρες. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία κατανόησαν βασικές αρχές του δικαίου, τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη σημασία του σεβασμού στους θεσμούς, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.

Η προετοιμασία των μαθητών/τριών έγινε με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού- Νομικού κας Δήμητρας Βαργιάμη και την υποστήριξη των νομικών λειτουργών, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της δράσης, παρέχοντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων υπήρξε ιδιαίτερα θετική, ενώ η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σημασία της καινοτόμου μάθησης και της βιωματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Την Εικονική Δίκη παρακολούθησαν ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας κ. Λάμπρος Τσόγκας, η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας κα Μαρία Λιάνου, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων κα Χριστίνα Παπαγιάννη, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων κα Ευτυχία Μελετοπούλου, η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων κα Δήμητρα Τόλιου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Νικόλαος Γουγουλάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ο Προϊστάμενος Τμ. Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Ιωάννης Ζάντζος, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, διευθυντές/ντριες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες Λυκείων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης καθώς και προς τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή και την αφοσίωσή τους, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Τέλος, ακολούθησε απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής στους παράγοντες της Εικονικής Δίκης, τις οποίες επιμελήθηκε η ΔΔΕ Τρικάλων, από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας στην Πρόεδρο της Εικονικής Δίκης- μαθήτρια Γεωργία-Δαλιδά Μάνια, από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας στον Εισαγγελέα της Εικονικής Δίκης- μαθητή Μάριο Παρδάλη, από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων στη Συνήγορο υπεράσπισης – μαθήτρια Μαρκέλλα Σπυροπούλου, από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων στον συνήγορο υπεράσπισης- μαθητή Αθανάσιο Κωλέττη, από την Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων στον κατηγορούμενο- μαθητή Χρήστο Μορφίδη, από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων στην παθούσα- μαθήτρια Ζωή- Ραφαηλία Γιατράκη, από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων στη μάρτυρα -μαθήτρια Ραφαηλία Πλαβού και από την εκπαιδευτικό- Νομικό στη γραμματέα της Εικονικής Δίκης- μαθήτρια Δάφνη Ζιώγα.