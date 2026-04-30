Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον εμβολιασμό στα Παραρτήματα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων

Με επιτυχία και ενεργή συμμετοχή των ωφελουμένων ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές δράσεις, στο Παράρτημα Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο και στο Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι του Κέντρου Κοινότητας ,στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού.

Η δράση, που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Υγείας Τρικάλων, είχε ως κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σημασία και τον μηχανισμό δράσης του εμβολιασμού, καθώς και την προστασία από τον τέτανο, ενώ το εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό απάντησε σε ερωτήσεις των ωφελουμένων, καταρρίπτοντας φόβους και προκαταλήψεις.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, έγινε εκτενής και εξειδικευμένη αναφορά στον τέτανο, καθώς αποτελεί μια νόσο που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας υπογράμμισε:

Ότι ο εμβολιασμός έναντι του τετάνου δεν προσφέρει ισόβια προστασία και είναι απαραίτητο να γίνονται αναμνηστικές δόσεις ανά δεκαετία.

Την επικινδυνότητα των τραυμάτων από χώμα ή μεταλλικά αντικείμενα, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι η μόνη αποτελεσματική άμυνα.

Τη διαδικασία δωρεάν ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για όλες τις ηλικιακές ομάδες μέσω του Κέντρου Υγείας Τρικάλων.

Βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας ήταν η εξάλειψη των εμποδίων πληροφόρησης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στο αγαθό της υγείας. Η προσπάθεια των Παραρτημάτων Ρομά του Δήμου Τρικκαίων συνεχίζεται με στόχο την κοινωνική ένταξη και την προστασία κάθε παιδιού και ενήλικα της κοινότητας.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027.