Ολοκληρώθηκαν οι Ρητορικοί Αγώνες στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων

Το 1o Γενικό Λύκειο Τρικάλων επισκέφθηκε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν για ένατη συνεχή χρονιά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το 1o ΓΕΛ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και διεξήχθησαν την Παρασκευή 6 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στο 1o ΓΕΛ Τρικάλων.

Στους Αγώνες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια της ΠΕ Τρικάλων και των τριών τάξεων ανεξαρτήτως Ομάδας προσανατολισμού, Τομέα ή Ειδικότητας, οι οποίοι/ες διαγωνίστηκαν στους Διττούς Λόγους (ομαδικό ρητορικό αγώνισμα) καθώς και σε ατομικά αγωνίσματα: Αυθόρμητος Λόγος, Προτρεπτικός Λόγος και Εκφραστική Ανάγνωση.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής των τελικών, ο Διευθυντής παρακολούθησε μέρος των αγώνων και συνεχάρη τους/τις μαθητές/τριες για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και συμμετοχής τους καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς τους για την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους. Στο πλαίσιο της τελετής λήξης των αγώνων, ο κ. Καπανιάρης απένειμε βραβεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν, συγχαίροντάς τους για το υψηλό επίπεδο συμμετοχής, την ευρηματικότητα και την ποιότητα του λόγου τους.

Σε δήλωσή το ανέφερε: « Οι ρητορικοί αγώνες αποτελούν μία εξαιρετική εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την κριτική σκέψη, την ικανότητα επιχειρηματολογίας και τον δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των μαθητών. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τους διοργανωτές που στηρίζουν και αναδεικνύουν τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες για το σχολείο και την εκπαίδευση».

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων επιβεβαιώνει τη σημασία του θεσμού ως μια δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών, καλλιεργεί τον δημόσιο λόγο και αναδεικνύει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.

Στην τελετή λήξης παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, ο Διοικητής της ΣΜΥ Τρικάλων, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Κωτάκος, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κ.κ. Γεωργία- Κωνσταντία Καραγιάννη, Αγαθοκλής Αζέλης, Δημήτριος Θεοχάρης, η διευθύντρια της σχολικής μονάδας κα Δήμητρα Αγγέλου, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.