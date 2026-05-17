Οι RobotExperts προετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας ρομποτικής της πόλης μας RobotExperts, καθώς την 1η Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Κορέα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής που θα λάβει χώρα εκεί από 3-5 Ιουλίου 2026.

Τα παιδιά της ομάδας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην αγωνιστική πίστα και στην προετοιμασία της παρουσίασης της δουλειάς τους, ώστε να διεκδικήσουν μια ακόμη διάκριση, αυτή τη φορά στη μακρινή Κορέα, μια από τις πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, με ό,τι αυτό σημαίνει για το επίπεδο των ομάδων που θα συμμετέχουν εκεί. Επιπλέον, ανυπομονούνε να ζήσουνε μια τόσο σπουδαία εμπειρία που σίγουρα θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Η προετοιμασία φυσικά έχει και μια δεύτερη, πιο “προσγειωμένη” πλευρά – αυτήν της προσπάθειας εξεύρεσης χορηγιών. Ένα τόσο μεγάλο ταξίδι έχει πολλά έξοδα και απαιτήσεις, δυσβάσταχτα πολλές φορές για τις οικογένειες των παιδιών. Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα έχει την ευκαιρία να βοηθήσει την ομάδα με όποιον τρόπο μπορεί, διαφημίζοντας φυσικά ταυτόχρονα και τον εαυτό της!

Ευχόμαστε στα παιδιά των RobotExperts να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους, να το ζήσουν με όλη τους την ένταση και να επιστρέψουν γεμάτα εμπειρίες, αλλά και διακρίσεις.