Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Μύλο των Ξωτικών

Η μεγάλη οικογένεια του Μύλου των Ξωτικών υποδέχεται τα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας με εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Από το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων και μέχρι τη δεύτερη ημέρα, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται για τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Χορός, θέατρο, παιχνίδι, ξυλοπόδαροι, μάγοι, μουσική, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, με το μεγαλύτερο χαμόγελο για την πιο μεγάλη γιορτή! Και φυσικά, το Σαββατοκύριακο περισσότερες δράσεις για όλους και όλες που νιώθουν – ή είναι… – παιδιά, μαζί με τον Αη Βασίλη, τα ξωτικά, τον Πίτερ Παν, την Τίνκερμπελ και όλους τους αγαπημένους ήρωες!

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

18:00 – 20:00

DJ SET Θάνος Φλίγκος

Κεντρική σκηνή Μύλου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

12:00 – 13:00

«Τα Χριστούγεννα του Τουμπαστέρη»

Κεντρική σκηνή Μύλου

Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Σαπουνόφουσκα

17:00 – 18:00

Magic Brothers – Ξυλοπόδαρος και Μάγος στο Πάρκο

Δράση στο Πάρκο

Ξυλοπόδαρος και μάγος γεμίζουν το πάρκο με γέλιο και μαγεία!

19:00 – 21:00

Swingy PoP LIVE

Κεντρική σκηνή Μύλου

Ζωντανή εμφάνιση με swing και pop γεμάτη ενέργεια και ρυθμό!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

12:00 – 20:00

Γιορτινή Περιήγηση Cartonouli & Cartonoula ΘΕΟΝΗ στον Μύλο των Ξωτικών

Δράση στο Πάρκο

Ένα μεγάλο γιορτινό κουτί γεμάτο ονόματα περιμένει κάθε παιδάκι που θέλει να δοκιμάσει την τύχη του.

12:30 – 13:30

“Τα Χριστούγεννα του Τουμπαστέρη”

Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση

13:30 – 14:00

Dance Team Κατερίνα Καρατζά

Κεντρική σκηνή Μύλου

Χορός γεμάτη χάρη και ομορφιά!

17:30 – 18:30

Magic Castle Entertainment – «Μάγος DESDINOVA» σε ένα show γεμάτο μαγεία

Κεντρική σκηνή Μύλου

Μαγικά κόλπα και θεαματικά τρικ με τον μάγο DESDINOVA ζωντανά!

19:00 – 21:30

The Party Makers LIVE

Κεντρική σκηνή Μύλου

Pop, funk & disco επιτυχίες!

Παράλληλα, συνεχίζονται οι παραστάσεις για το θεατρικό έργο «Πίτερ Παν» της e-trikala ΑΕ. Ολο το πρόγραμμα για το θέατρο και όλες οι εκδηλώσεις, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, στο 2431038890 και στο www.milosxotikon.gr

Από το γραφείο Τύπου