Οι υποψήφιοι σύνεδροι του ΠαΣοΚ στα Τρίκαλα – Όλα τα ονόματα ανά δήμο

Την Κυριακή οι εκλογές για την ανάδειξη των υποψήφιων συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Oι υποψήφιοι

Την Κυριακή, 15/3/2026, από 8:00 πμ έως 7:00 μμ, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των υποψήφιων συνέδρων ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Στο Ν. Τρικάλων τα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στις έδρες των τεσσάρων (4) Δήμων.

Συγκεκριμένα:

Τρίκαλα: Πνευματικό Κέντρο Δ. Τρικκαίων

Πνευματικό Κέντρο Δ. Τρικκαίων Καλαμπάκα: Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας Πύλη: Δημαρχείο Πύλης

Δημαρχείο Πύλης Φαρκαδόνα: Δημαρχείο Φαρκαδόνας

Για την εκλογή των συνέδρων, σύμφωνα με το καταστατικό, ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και οι ποσοστώσεις φύλων και νεολαίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, καθώς και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 15ης Μαρτίου απαιτείται υποχρεωτικά η καταβολή αντιτίμου ίσου με το ποσό των δύο (2) ευρώ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΠΑΣΟΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΘΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΜΠΑΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΥ ΖΩΗ ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΑΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥΛΗ

ΔΡΟΥΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ