Οι συμβολισμοί της επίσκεψης Κουρέτα στην ορεινή Χρυσομηλιά, την 25η Μαρτίου

Γράφει ο Θεόδωρος Θάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημότης Χρυσομηλιάς

Στις 25 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Καθηγητής κ. Δ. Κουρέτας θα παρευρεθεί στη Χρυσομηλιά ένα ορεινό χωριό του Δήμου Μετεώρων, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου. Πρόκειται για μια απόφαση/κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, η οποία αποδεικνύει τη στήριξη του κ. Περιφερειάρχη στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της Περιφέρειας.

Η Χρυσομηλιά (Πάνω Περλιάγκο η παλιά ονομασία) είναι ένα ορεινό χωριό σε υψόμετρο 910 μέτρων που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων. Αποτελεί το μοναδικό χωριό όχι μόνο της δημοτικής ενότητας Κλεινοβού, όπου ανήκει, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των χωριών της Πίνδου στον νομό Τρικάλων, όπου λειτουργεί 4/θ δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός.

Πράγματι, η Χρυσομηλιά είναι το μοναδικό ζωντανό ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων και από τα λίγα ζωντανά χωριά του ορεινού όγκου της Θεσσαλίας. Μένουν 482 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του 2010, ο πληθυσμός της Χρυσομηλιάς σημείωσε πολύ μικρή μείωση (4,75%) σε σχέση με το 2011 (506 κάτοικοι, απογραφή 2011). Σε πείσμα της γενικότερης τάσης στη χώρα μας να συρρικνώνεται ολοένα και ο περισσότερο ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών αλλά και των κρίσεων, η Χρυσομηλιά κατάφερε να διατηρήσει τον πληθυσμό της. Σήμερα κατοικούν πολλές νέες οικογένειες (με ανήλικα παιδιά), η πλειονότητα των οποίων ασχολείται, κυρίως, με την κτηνοτροφία και την υλοτομία.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας επέλεξε την ημέρα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου να παραστεί σε αυτό το απομακρυσμένο αλλά ζωντανό χωριό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντί να παραστεί σε μιας πόλη με όλες τις επισημότητες και την λαμπρότητα που χαρακτηρίζει τους εορτασμούς της. Πρόκειται για κίνηση γεμάτη συμβολισμούς:

Καταρχάς η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη της επαρχίας και κυρίως του ορεινού όγκου της Περιφέρειας. Ο κ. Περιφερειάρχης πολλές φορές έχει δείξει με τις επιλογές και τις αποφάσεις του ότι στηρίζει τον ορεινό όγκο και τις απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως για παράδειγμα σχετικά πρόσφατα με την Αργιθέα. Συμβάλλει στο να νιώσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ότι δεν είναι μόνοι τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά ότι έχουν τη μέριστη υποστήριξη της αυτοδιοίκησης.

Αναδεικνύει το δημογραφικό ζήτημα της ερημοποίησης, της εγκατάλειψης και της γήρανσης του πληθυσμού των ορεινών χωριών της χώρας μας. Η παρουσία του σε ένα ορεινό χωριό την ημέρα της εθνικής εορτής συμβολίζει την ανάγκη στήριξης της ελληνικής οικογένειας και την επιβράβευση όσων “φυλάνε Θερμοπύλες” κρατώντας ζωντανή την ύπαιθρο. Η Χρυσομηλιά είναι ένα χωριό γνωστό για την πολυτεκνία της, η οποία δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες φθίνει διαρκώς (σήμερα λίγες νέες οικογένειες είναι πολύτεκνες).

-Ακόμη, η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο κ. Περιφερειάρχης αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με ισότιμο τρόπο, ανεξάρτητα από γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η έπαρση της σημαίας και η μαθητική παρέλαση με τα 40 περίπου παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό, όπως η Χρυσομηλιά, έχει την ίδια και (ίσως μεγαλύτερη) αξία σε σχέση με τους αντίστοιχους (σίγουρα πιο λαμπρούς) εορτασμούς στις λεωφόρους των πόλεων.

-Η απόφαση του κ. Περιφερειάρχη να παραστεί στη Χρυσομηλιά δείχνει ότι ο κ. Δ. Κουρέτας είναι άνθρωπος ταπεινός και σεμνός που προτιμάει την απλότητα και στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που οι άνθρωποι το έχουν πραγματικά ανάγκη, στις απομακρυσμένες περιοχές.

Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς τους Χρυσομηλιώτες και τις Χρυσομηλιώτισσες η παρουσία του κ. Περιφερειάρχη στο χωριό, που για να εξακολουθήσει να είναι ζωντανό χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας το αποδεικνύει αυτό όχι μόνο σε υλικό επίπεδο. με έργα που έχει εξαγγείλει η περιφέρεια να υλοποιήσει στο χωριό μας, δηλαδή σε υλικό επίπεδο αλλά και σε συμβολικό επίπεδο με την παρουσία του στο χωριό μας. Οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μαζί του, να συνομιλήσουν και να συζητήσουν προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και, ενδεχομένως, να προτείνουν κάποιες λύσεις.

κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αγαπητέ κ. Κουρέτα καλώς να ορίσετε στο χωριό μας, τη Χρυσομηλιά.