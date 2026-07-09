Οι σημερινές διακοπές λειτουργίας δημοτικού οδοφωτισμού στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).

Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:

Κέντρο, παραποτάμια περιοχή πέριξ κεντρικής γέφυρας και γέφυρας Ασκληπιού, προς πεζόδρομο Ασκληπιού Μπάρα, περιοχή πέριξ Ε΄ ΚΑΠΗ Μπάρα, πλατεία οδών Μεταξά και Κουμουνδούρου Σεισμόπληκτα, οδός Σατωβριάνδου πλήσιον GiSeMi Σαράγια, πλατεία Αγρότισσας Σαράγια, πλατεία οδών Τήνου & Πλουτάρχου

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.

Από το γραφείο Τύπου