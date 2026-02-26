Οι πρόεδροι της Πύλης έκοψαν την πίτα τους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμος Πύλης στην Πύλη, η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας προς τιμήν των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σχεδόν όλοι οι Πρόεδροι, με ελάχιστες δικαιολογημένες απουσίες. Το «παρών» έδωσαν επίσης Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, καθώς και ο Δήμαρχος, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι, λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Βιολάντα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε λιτό κλίμα και με μικρή χρονική καθυστέρηση, σε ένδειξη σεβασμού.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στους Προέδρους μια καλή και δημιουργική αυτοδιοικητική χρονιά, με υγεία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, καθώς και δύναμη στο έργο που επιτελούν στις τοπικές τους κοινότητες.

Από την πλευρά τους, οι Πρόεδροι αντάλλαξαν ευχές με τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Αντιδημάρχους, εκφράζοντας την επιθυμία για μια χρονιά με υγεία, συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο, προς όφελος των κοινοτήτων του Δήμου.

Η βασιλόπιτα έκρυβε δύο τυχερά φλουριά.

Το πρώτο αντιστοιχούσε σε ένα tablet καθώς και πέντε ημέρες διάθεσης μηχανημάτων του Δήμου στο χωριό του τυχερού Προέδρου. Το φλουρί κέρδισε ο Πρόεδρος της Νέας Πεύκης κ. Κωνσταντίνος Κωσταρέλλος.

Το δεύτερο φλουρί, μια γουρνοπούλα προσφορά του Δημάρχου, κέρδισε ο Πρόεδρος της Πύρρας κ. Απόστολος Γιώτας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενότητας και συνεργασίας, με κοινή δέσμευση όλων για συνέχιση της προσπάθειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.