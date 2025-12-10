Οι νέοι Τομεάρχες της ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων

Οι Υπεύθυνοι και Αναπληρωτές στους Τομείς Δράσης της Οργάνωσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώτερης Κομματικής Οργάνωσης του Νόμου Tρικάλων (ΔΕΕΠ) ορίζονται οι ακόλουθοι:
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ: ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ: ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ: ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ: ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής: ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Αναπληρωτής: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτές: ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΝΙΤΣΑ, ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΟΥΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής: ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΒΑΙΑ
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ: ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Αναπληρωτής: ΓΚΡΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπληρωτής: ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αναπληρωτής: ΜΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής: ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτές: ΑΡΣΕΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αναπληρωτής: ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ