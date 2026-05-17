“Οι Νέοι μας και η Ψηφιακή Επανάσταση”: Με επιτυχία η εκδήλωση της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε μια κατάμεστη αίθουσα «Παπαστεριάδη» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 η εκδήλωση της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού (ΤΛΠ) με θέμα «Οι Νέοι μας και η Ψηφιακή Επανάσταση».

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΤΛΠ Δρ Γιάννης Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών δημόσιου διαλόγου για ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά, την εκπαίδευση και τη σύγχρονη κοινωνία.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Δρ. Γεώργιος Π. Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κάτοχος της Έδρας UNESCO στην Εφηβική Υγεία και Ιατρική, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους κλινικούς επιστήμονες παγκοσμίως.

Στην ομιλία του ανέπτυξε, με επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και λόγο άμεσο και κατανοητό, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα παιδιά και έφηβοι, υπό την επίδραση του χρόνιου στρες και της ψηφιακής ζωής, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των οθονών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση, στον ύπνο, στη σωματική δραστηριότητα και το παιχνίδι, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και συνολικά στην ανθεκτικότητα των νέων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία ο ομιλητής απάντησε σε ερωτήσεις και ανέπτυξε περαιτέρω πτυχές του θέματος, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της οικογένειας στις αναπτυξιακές ηλικίες. Επίσης συζητήθηκαν οι συνέπειες της σχεδόν εξαφάνισης του παιχνιδιού από την παιδική καθημερινότητα, με την επαναφορά του στο σχολείο – επισημαίνοντας ιδιαιτέρως την καθοριστική επίδραση της προσχολικής Αγωγής – να αποτελεί κρίσιμη κοινωνική προτεραιότητα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Αγγελική Μπάρδα, βιολόγος, εκπαιδευτικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΛΠ.