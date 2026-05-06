“Οι Νέοι μας και η Ψηφιακή Επανάσταση” από την Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού

Η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Οι Νέοι μας και η Ψηφιακή Επανάσταση», την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 20:00, στο κτήριο Παπαστεριάδη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Γεώργιος Π. Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος της Έδρας UNESCO στην Εφηβική Υγεία και Ιατρική.

Είναι επίσης μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και θεωρείται ένας από τους πλέον αναφερόμενους κλινικούς επιστήμονες παγκοσμίως.

Στην ομιλία του θα αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η ψηφιακή εποχή για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και τον ρόλο της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας στη διαμόρφωση υγιών, ανθεκτικών νέων ανθρώπων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από το ακροατήριο.