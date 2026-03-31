Οι “Λαζαρίνες” ζωντανεύουν στην Πύλη

Ο Δήμος Πύλης διοργανώνει την Παρασκευή 3 Απριλίου, από τις 11 πμ στην κεντρική πλατεία της Πύλης, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο διαχρονικό έθιμο των Λαζαρίνων — ένα από τα πιο τρυφερά και συμβολικά καλωσορίσματα της άνοιξης.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, αρώματα και μουσικές, τα παιδιά θα γίνουν οι πρωταγωνιστές μιας ζωντανής παράδοσης που ανθίζει ξανά, όπως η φύση που ξυπνά. Με στολισμένα καλάθια, τραγούδια στα χείλη και χαμόγελα γεμάτα φως, οι μικρές «Λαζαρίνες» θα μεταφέρουν το μήνυμα της αναγέννησης, της ελπίδας και της συνέχειας των εθίμων μας.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ύμνο στην παιδική ηλικία — εκεί όπου η αθωότητα συναντά τη λαϊκή μας κληρονομιά και τη μετατρέπει σε ζωντανή εμπειρία. Μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια και τα έθιμα, οι νέες γενιές έρχονται σε επαφή με τις ρίζες τους, κρατώντας άσβεστη τη φλόγα της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος αυτής της όμορφης γιορτής, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να υποδεχτούμε μαζί την άνοιξη, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας — με καρδιά γεμάτη φως.

Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό κέντρο της Πύλης.