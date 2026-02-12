Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων στο “μικροσκόπιο” του δημοτικού σχολείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου

Τη δυνατότητα να δουν από κοντά και να μάθουν για τον τρόπο λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων, είχαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, με τη συνοδεία του Διευθυντή κ. Γιώργου Τσιάκαλου και εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους των δομών και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας τους, από την προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Βέρα Ντάκου και το προσωπικό των δομών. Επίσης ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία στη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου, να γνωρίσει από κοντά το έργο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης.

Από το γραφείο Τύπου