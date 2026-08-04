Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Γκούμπλιας ετών 77
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπαθάδων Τρικάλων

2.Αθανάσιος Κρομμύδας ετών 81
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων

3.Μαρία Ντούνα
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

4.Σουλτάνα Γαρδίκα ετών 88
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

5.Μαρία Σιούτα ετών 92
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Θεοτόκο Καλαμπάκας

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
1.Αντώνιος Αντωνιάδης ετών 74
Ώρα 09:30-10:30 αίθουσα παραμονής νεκρών γραφείου τελετών Γιαννάκα (Μετεώρων 272 Τρίκαλα)