Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Γκούμπλιας ετών 77
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπαθάδων Τρικάλων
2.Αθανάσιος Κρομμύδας ετών 81
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων
3.Μαρία Ντούνα
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
4.Σουλτάνα Γαρδίκα ετών 88
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
5.Μαρία Σιούτα ετών 92
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Θεοτόκο Καλαμπάκας
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
1.Αντώνιος Αντωνιάδης ετών 74
Ώρα 09:30-10:30 αίθουσα παραμονής νεκρών γραφείου τελετών Γιαννάκα (Μετεώρων 272 Τρίκαλα)