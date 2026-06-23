Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στον νομό Τρικάλων

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αικατερίνη Πατουλια ετών 85Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος
στον τουρισμό της Θεσσαλίας
και σε ψηφιακή μορφή
Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας έχει αποφασίσει η δημοτική αρχή του…
Την Δευτέρα 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα η 2η ενημερωτική…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή…
Ως εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία, χαρακτήρισε ο Δημήτρης…