Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αικατερίνη Πατουλια ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων