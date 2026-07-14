Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Φούτσιας ετών 51
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Γλίνους Τρικάλων

2.Όλγα Παπάντου ετών 67
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κλεινοβού Καλαμπάκας

3.Παναγιώτα Παπαδήμα ετών 69
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρων και Παύλου Αγιοφύλλου Καλαμπάκας

4.Αργυρώ Λιούλιου ετών 80
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πρίνους Τρικάλων

5.Αθανάσιος Ματρακάς ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων

6.Ανθίτσα Κανάτα ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασία Θεόπετρας Καλαμπάκας

7.Πολυξένη Ζήση ετών 86
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασία Πυργετού Τρικάλων

8.Μαρία Πάλλα ετών 89
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων