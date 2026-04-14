Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Μαρία Μπαντή ετών 60
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων

2.Δημήτριος Τατσιόπουλος ετών 63
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων

3.Ελένη Κόκκα ετών 70
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

4.Κωνσταντίνος Γκριμπογιάννης ετών 73
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

5.Βάια Νάκου ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

6.Γεώργιος Ραφτόπουλος ετών 84
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

7.Κωνσταντίνος Ψαρράς ετών 86
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πυργετού Τρικάλων

8.Στέφανος Καραμπιζιώτης
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

9.Θεοδώρα Μπουραζάνα ετών 88
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων Τρικάλων

10.Σωτήριος Πριονάς ετών 88
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας

11.Κωνσταντινιά Μπρέντα ετών 88
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων

12.Απόστολος Κούρεντας ετών 88
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων

13.Δημήτριος Κουτελίδας ετών 93
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων

14.Δάφνη Τουρτούνη ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Χριστού του Κοιμητηρίου Ριζώματος Τρικάλων