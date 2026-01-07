Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αθανάσιος Χαντζής ετών 68
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Νομής Τρικάλων
2.Σωτήριος Αχιλ. Γκουτελόπουλος ετών 77
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Νομής Τρικάλων
3.Γεώργιος Βαλταδώρος ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας
4.Αθανάσιος Ευαγ. Μπαρούτας ετών 86
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων
5.Στέλλα Ζουλούμη ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων
6.Θεοδώρα Χρ. Γούλα ετών 88
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
7.Ιωάννης Θωμ. Κομματάς ετών 89
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων
8.Παναγιώτης Ανδρ. Χαρχαντής ετών 91
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας
9.Κρυστάλλω Ευαγγ. Ζαφείρη ετών 98
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων