Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Παναγιώτης-Άλκης Φιορέντης ετών 57
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοκαρυάς Πύλης Τρικάλων

2.Αναστάσιος Ζαρίδας ετών 59
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας Τρικάλων

3.Μαρία Καραδήμα ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Θεοτόκο Καλαμπάκας

4.Βασιλική Μπατατόλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

5.Ιωάννης Αντύρας ετών 88
Ώρα 18:00 Κοιμητήριο Ελευθεροχωρίου Τρικάλων

6.Κωνσταντίνος Γιοντζής ετών 99
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων