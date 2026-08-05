Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Παναγιώτης-Άλκης Φιορέντης ετών 57
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοκαρυάς Πύλης Τρικάλων
2.Αναστάσιος Ζαρίδας ετών 59
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας Τρικάλων
3.Μαρία Καραδήμα ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Θεοτόκο Καλαμπάκας
4.Βασιλική Μπατατόλη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
5.Ιωάννης Αντύρας ετών 88
Ώρα 18:00 Κοιμητήριο Ελευθεροχωρίου Τρικάλων
6.Κωνσταντίνος Γιοντζής ετών 99
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων