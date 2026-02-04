Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Στέφανος Βαλοτάσιος ετών 67
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων
2.Δημήτριος Βράντζας ετών 70
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων
3.Μαρία Γκόντα ετών 73
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων
4.Ασπασία Παπαδοπούλου ετών 81
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
5.Αθανασία Τσιάτσιου ετών 85
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων
6.Βασιλική Καλογεροπούλου ετών 90
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων