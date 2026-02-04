Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Στέφανος Βαλοτάσιος ετών 67

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων

2.Δημήτριος Βράντζας ετών 70

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων

3.Μαρία Γκόντα ετών 73

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων

4.Ασπασία Παπαδοπούλου ετών 81

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

5.Αθανασία Τσιάτσιου ετών 85

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων

6.Βασιλική Καλογεροπούλου ετών 90

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων