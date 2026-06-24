Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Νικόλαος Μαλατράς ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας