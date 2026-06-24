Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στον νομό Τρικάλων

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Νικόλαος Μαλατράς ετών 95Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος
στον τουρισμό της Θεσσαλίας
και σε ψηφιακή μορφή
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των στρατιωτικών και εκπαιδευτικών δεσμών…
Το σχήμα των τομεαρχών της έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική…
Ενίσχυση της ενημέρωσης για θέματα «ενεργειακής φτώχειας» υλοποιεί η e-trikala…
Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου 2026,…