Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Ψαρρής ετών 61
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
2.Καλλιόπη Κωνσταντάκη ετών 68
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
3.Ευάγγελος Καραΐσκος ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων
4.Ελένη Βλιώρα ετών 89
Ώρα 19:00 Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδας Καλαμπάκας
5.Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κερασοβίτης ετών 93
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτεινού Καλαμπάκας
6.Χάιδω Ντούμα ετών 95
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας