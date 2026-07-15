Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Ψαρρής ετών 61
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

2.Καλλιόπη Κωνσταντάκη ετών 68
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

3.Ευάγγελος Καραΐσκος ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων

4.Ελένη Βλιώρα ετών 89
Ώρα 19:00 Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδας Καλαμπάκας

5.Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κερασοβίτης ετών 93
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτεινού Καλαμπάκας

6.Χάιδω Ντούμα ετών 95
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας