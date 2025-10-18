Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

Κωνσταντία Χρυσόμαλλου ετών 101                   

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων

Βασίλειος Αγραφιώτης ετών 89

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

Ζωή Ντάσκα – Αρχοντή

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Θεόδωρος Γρηγορίου ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων

Γεώργιος Παπαγεωργίου ετών 72

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας

Παναγιώτης Σούρλας ετών 79

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας

