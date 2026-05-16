Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

Eυαγγελία Σβάνα το γένος Μπατάλα, ετών 75

Ώρα  12:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τρικάλων

Αθανάσιος Φούνταρης ετών 81

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων

Παρασκευή Σακελλαρίου ετών 92

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων

Δήμητρα Σιούτα ετών 92

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Αγιοφύλλου Καλαμπάκας

Αλκιβιάδης Ζαννιάς ετών 84

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων

Φώτιος Τέλιος ετών 91

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων

Αλίκη Θεοδωρακοπούλου ετών 86

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων

