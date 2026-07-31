Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Δουμουσιάρης ετών 62

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων

2.Στέφανος Βότσιος ετών 69

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

3.Νικόλαος Πράσινος ετών 75

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων

4.Γεωργία Μπελέφα ετών 80

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

5.Βάιος Τζώρτζης ετών 83

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων

6.Βασιλική Σαργιώτη ετών 86

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

7.Παναγιώτης Κωστίκας ετών 91

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων