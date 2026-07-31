Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Δουμουσιάρης ετών 62
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων
2.Στέφανος Βότσιος ετών 69
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
3.Νικόλαος Πράσινος ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων
4.Γεωργία Μπελέφα ετών 80
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
5.Βάιος Τζώρτζης ετών 83
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων
6.Βασιλική Σαργιώτη ετών 86
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
7.Παναγιώτης Κωστίκας ετών 91
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων