Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αριστείδης Μούτσιος ετών 55

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας

2.Στέφανος Δασκάλου ετών 72

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

3.Κωνσταντίνος Καρανίκας ετών 75

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας

4.Στέφανος Ράικος ετών 85

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλογριανής Καλαμπάκας

5.Ευθυμία Παρασκευιώτη ετών 87

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων

6.Σοφία Κοσμαλή ετών 91

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

7.Ευθυμία Γιώτα ετών 94

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων