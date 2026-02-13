Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αριστείδης Μούτσιος ετών 55
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας

2.Στέφανος Δασκάλου ετών 72
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

3.Κωνσταντίνος Καρανίκας ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας

4.Στέφανος Ράικος ετών 85
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλογριανής Καλαμπάκας

5.Ευθυμία Παρασκευιώτη ετών 87
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων

6.Σοφία Κοσμαλή ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

7.Ευθυμία Γιώτα ετών 94
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων