Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αριστείδης Μούτσιος ετών 55
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας
2.Στέφανος Δασκάλου ετών 72
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
3.Κωνσταντίνος Καρανίκας ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας
4.Στέφανος Ράικος ετών 85
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλογριανής Καλαμπάκας
5.Ευθυμία Παρασκευιώτη ετών 87
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων
6.Σοφία Κοσμαλή ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
7.Ευθυμία Γιώτα ετών 94
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων