Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Παναγιώτης Μούκος ετών 41

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

2.Δημήτριος Γκουλιάφας ετών 44

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ασπροκκλησιάς Καλαμπάκας

3.Νικόλαος Γεωρ. Σίττας ετών 64

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων

4.Ιωάννης Νάστος ετών 81

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας

5.Φωτεινή Ψαρρά ετών 84

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων

6.Νικολέτα Λυτάρη-Κατσικά ετών 86

Ώρα 15:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Καλαμπάκας

7.Ευδοκία Χαϊδεμένου ετών 89

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων

8.Αικατερίνη Ζαχαράκη ετών 90

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Διποτάμου Τρικάλων