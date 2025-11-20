Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Παναγιώτης Μούκος ετών 41
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
2.Δημήτριος Γκουλιάφας ετών 44
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ασπροκκλησιάς Καλαμπάκας
3.Νικόλαος Γεωρ. Σίττας ετών 64
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων
4.Ιωάννης Νάστος ετών 81
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας
5.Φωτεινή Ψαρρά ετών 84
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων
6.Νικολέτα Λυτάρη-Κατσικά ετών 86
Ώρα 15:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Καλαμπάκας
7.Ευδοκία Χαϊδεμένου ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων
8.Αικατερίνη Ζαχαράκη ετών 90
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Διποτάμου Τρικάλων