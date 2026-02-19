Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Θεοφάνης Τσιρογιάννης ετών 57
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων
2.Χρυσαυγή Τεφάνη ετών 59
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
3.Παναγιώτης Κατσίκας ετών 84
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων
4.Ιωάννης Μπαλλάς ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
5.Γεώργιος Κομματάς ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων
6.Ευθυμία Τσούβα ετών 88
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
7.Αθανάσιος Γκαμπλιώνης ετών 91
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων