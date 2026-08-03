Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Βασιλείου ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Μηνά Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας