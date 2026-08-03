Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στον νομό Τρικάλων

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γεώργιος Βασιλείου ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Μηνά Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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και σε ψηφιακή μορφή
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