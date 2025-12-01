Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ελένη Οικονόμου ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Στουρναραίικων Τρικάλων
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος στον τουρισμό της Θεσσαλίας και σε ψηφιακή μορφή
Οταν τα πάνω από 200 drones σχημάτισαν στον τρικαλινό ουρανό…
Φωταγωγήθηκε σήμερα η εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη φάτνη που βρίσκεται μέσα σε…
Ο Νίκος Γουγουλάκης επανεξελέγη πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων. Στις εκλογές που…
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους…