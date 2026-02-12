Οι δημοτικοί υπάλληλοι της Πύλης έκοψαν την πίτα

Μέσα σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα περιορισμένου εορταστικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας των Δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Πύλης, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 12.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, παρουσία του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Πύλης, Διευθυντών, Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Αντιδημάρχων, δημοτικών Συμβούλων προεξάρχοντος του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα.

Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πύλης π. Δημήτριος Κατσαρός.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας στην σύντομη ομιλία του τόνισε τα εξής:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην σημερινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου μας.

Είναι μια στιγμή που μας δίνει την ευκαιρία να αφήσουμε για λίγο την πίεση της καθημερινότητας, να ανταλλάξουμε ευχές και να ξεκινήσουμε την νέα χρονιά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να αναγνωρίσω την προσπάθεια που κάνετε. Γνωρίζω καλά ότι οι απαιτήσεις είναι πολλές και συχνά καλείστε να ανταποκριθείτε στις δύσκολες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά κρατάτε τον Δήμο όρθιο και στηρίζετε καθημερινά τους δημότες μας. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Την νέα χρονιά όμως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Όχι από υποχρέωση αλλά από κοινή ευθύνη και αγάπη για τον τόπο μας. Από την θέση που έχει ο καθένας μας μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί λίγο πιο πρόθυμοι να δώσουμε λύσεις. Αυτή η μικρή επιπλέον προσπάθεια απ’ όλους μας μπορεί να φέρει μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Για ένα Δήμο που θέλουμε να λειτουργεί καλλίτερα, πιο γρήγορα πιο ανθρώπινα. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Τέλος σας τονίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι δίπλα σας ακούγοντας τα προβλήματα στηρίζοντας την προσπάθειά σας.

Εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειες σας υγεία , δύναμη και μια δημιουργική χρονιά γεμάτη θετικά αποτελέσματα.

Χαιρετισμό έκανε και η κ. Βασιλική Γραδούλα Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων δημοτική υπάλληλος του Δήμου Πύλης, η οποία ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους τους συναδέλφους.

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας πρόσφερε δώρο σε όλους τους εργαζόμενους δύο (2) ημέρες άδεια μέχρι τέλους Μαρτίου. Επίσης τέσσερις τυχεροί εργαζόμενοι κέρδισαν μετά από κλήρωση συμβολικά χρηματικά ποσά.