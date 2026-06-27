Οι βιβλιoπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Spider-Man: Κοσμικό Χάος! – Mike Maihack

Ο Σπάιντερ-Μαν, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της Marvel, όχι μόνο γιατί έχει υπερδυνάμεις, αλλά γιατί πίσω από τη μάσκα του υπάρχει πάντα κάτι βαθιά ανθρώπινο: η αμηχανία, το χιούμορ, η ευθύνη, ο φόβος, η ανάγκη να κάνεις το σωστό ακόμη κι όταν όλα γύρω σου μοιάζουν χαοτικά.

Το «Spider-Man: Κοσμικό Χάος!» του Mike Maihack, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis, σε μετάφραση του Χρήστου Τσέλιου, είναι ένα παιδικό graphicnovel που απευθύνεται σε ηλικίες 8 έως 12 ετών. Είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ, κοσμική φαντασία και εκείνη τη σπιρτάδα που κάνει τον Σπάιντερ-Μαν ιδανικό ήρωα για νεότερο κοινό.

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Η ιστορία ξεκινά με μια αποστολή που μοιάζει αρχικά απλή: ο Σπάιντερ-Μαν ταξιδεύει στο διάστημα για να επιστρέψει τη σανίδα του Σίλβερ Σέρφερ στον κάτοχό της. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στις καλές υπερηρωικές περιπέτειες, τίποτα δεν μένει απλό για πολύ. Η αποστολή γρήγορα μετατρέπεται σε ένα νέο μυστήριο, που έχει στο επίκεντρό του μια συλλογή από σπάνια μενταγιόν. Αυτά τα μενταγιόν μπορούν να χαρίσουν τεράστια κοσμική δύναμη σε όποιον τα κατέχει, και αυτό φυσικά σημαίνει πως, αν πέσουν στα λάθος χέρια, η καταστροφή δεν θα αργήσει να έρθει.

Εδώ ακριβώς αρχίζει το ενδιαφέρον του βιβλίου. Ο Σπάιντερ-Μαν δεν βρίσκεται πια στη γνώριμη πόλη του, ανάμεσα σε ουρανοξύστες, σχολικές ανησυχίες και καθημερινές μικρές καταστροφές. Βρίσκεται στο διάστημα, μακριά από το οικείο πεδίο δράσης του, σε έναν κόσμο όπου οι απειλές είναι μεγαλύτερες, πιο παράξενες και πιο απρόβλεπτες. Από ήρωας της Γης γίνεται, έστω και αναγκαστικά, ήρωας του διαστήματος. Και αυτό δίνει στην ιστορία έναν πιο παιχνιδιάρικο, πιο θεαματικό χαρακτήρα.

Σημαντικό ρόλο στην ιστορία παίζουν και οι Φύλακες του Γαλαξία. Ο Γκρουτ, ο Ρόκετ Ρακούν, ο Σταρ-Λορντ, η Γκαμόρα και ο Ντραξ προσθέτουν στο βιβλίο μια ομαδική ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα με το ύφος του. Η συνύπαρξή τους με τον Σπάιντερ-Μαν δημιουργεί ένα ωραίο παιχνίδι αντιθέσεων.

Από τη μία έχουμε τον νεαρό, εύστροφο, γεμάτο ατάκες ήρωα της Γης. Από την άλλη, μια ομάδα που κινείται με τη λογική της διαστημικής περιπέτειας, της σύγκρουσης, της υπερβολής και του απρόβλεπτου. Το αποτέλεσμα είναι ανάλαφρο, γρήγορο και διασκεδαστικό.

Τα μενταγιόν της ιστορίας δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο αναζήτησης. Είναι ένα σύμβολο. Δείχνουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η δύναμη όταν καταλήγει σε χέρια που δεν ξέρουν να τη διαχειριστούν. Και αυτό είναι ένα θέμα πολύ κοντά στην καρδιά του Σπάιντερ-Μαν. Γιατί ο συγκεκριμένος ήρωας, περισσότερο από πολλούς άλλους, είναι δεμένος με την ιδέα ότι η δύναμη δεν είναι προνόμιο.

Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί: το χιούμορ. Ο Σπάιντερ-Μαν χωρίς χιούμορ χάνει μεγάλο μέρος της γοητείας του. Η εξυπνάδα του, οι γρήγορες αντιδράσεις του, η ικανότητά του να πετά μια ατάκα ακόμη και μέσα στον κίνδυνο, είναι κομμάτια της ταυτότητάς του. Στο Κοσμικό Χάος!, αυτό το στοιχείο παραμένει παρόν και δίνει στην ιστορία έναν ανάλαφρο τόνο. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα graphicnovel που θέλει να σκοτεινιάσει τον ήρωα. Έχουμε μια ιστορία που τον κρατά φωτεινό, νευρώδη και προσιτό.

Το Spider-Man: Κοσμικό Χάος! είναι μια έκδοση που μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά ως είσοδος ενός παιδιού στον κόσμο των graphicnovels και των υπερηρώων. Έχει γνώριμους χαρακτήρες, έντονη εικόνα, γρήγορη πλοκή, χιούμορ και αρκετή περιπέτεια ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον. Δεν ζητά από τον αναγνώστη να ξέρει τα πάντα για τη Marvel. Του δίνει τα απαραίτητα και τον αφήνει να απολαύσει τη διαδρομή.

Ο βασικός του στόχος είναιν’ ανοίξει μια πόρτα,να κάνει ένα παιδί να γελάσει, να αγχωθεί λίγο, να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα, να αγαπήσει την εικόνα, να θέλει να διαβάσει κι άλλο. Γιατί ίσως το πρώτο βήμα προς τη φιλαναγνωσία να μην είναι πάντα ένα κλασικό βιβλίο πολλών σελίδων. Μπορεί να είναι ένας ήρωας που κρέμεται από έναν ιστό, χαμένος στο διάστημα, προσπαθώντας να σώσει τον κόσμο πριν πέσει η κοσμική δύναμη στα λάθος χέρια.

Άραγε, πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένας ήρωας για να επιστρέψει τελικά εκεί όπου ανήκει;