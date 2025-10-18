Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Ανάμεσα σε δυο θεούς της Ειρήνης Μαλάμου

Ξεκινώντας το «Ανάμεσα σε δυο θεούς», έρχεται μπροστά σου μια ατμόσφαιρα βαθιά ελληνική, βγαλμένη απ’ τις μνήμες των παλιών σπιτιών της Θεσσαλίας.

Γράφει η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η Άννα, μια γυναίκα που επιστρέφει ως ιδιωτική ντετέκτιβ στα Τρίκαλα, και ο Νάσος, ιστορικός με καρδιά γεμάτη πληγές, βρίσκονται εγκλωβισμένοι από έναν κατακλυσμό σε ένα ερειπωμένο κονάκι, εκεί όπου κάθε τοίχος θυμάται ιστορίες που η Ιστορία θέλησε να ξεχάσει. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας.

Το σπίτι γίνεται ζωντανός ήρωας, κουβαλά σιωπές, μυστικά και βαριές ανάσες από εποχές που άλλαζαν τη γη και τις ζωές των ανθρώπων. Από αυτό το σημείο ξεδιπλώνεται μια ιστορία που ενώνει το σήμερα με το χθες: η ματιά περνά στον 19ο αιώνα, στον Χασάν μπέη και τον Παναγή, δύο άντρες που έζησαν στα σύνορα δύο θρησκειών και δύο κόσμων, σε ένα περιβάλλον όπου η ταυτότητα αποτελεί διαρκή ερώτηση και το αίμα χαράζει νέα όρια στη γη.

Η συγγραφέας δένει με μαεστρία το προσωπικό βίωμα με τη συλλογική μνήμη. Οι ήρωες παλεύουν με θεούς και ανθρώπους, με εσωτερικά διλήμματα, με μια Ιστορία που δεν λυπάται κανέναν.

Βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη και στην προδοσία, στον έρωτα και στην υποταγή, φωτίζοντας τα όρια της ελευθερίας και της αποδοχής. Η Άννα και ο Νάσος αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του παρελθόντος, ενώ ο Χασάν και ο Παναγής, μέσα στην αγριότητα μιας εποχής που αλλάζει, προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι απέναντι στις απαιτήσεις της μοίρας. Όλοι κινούνται ανάμεσα σε θεούς που ζητούν πίστη, σε ανθρώπους που απαιτούν θυσίες, σε οικογένειες που διχάζονται από τη μνήμη και την επιθυμία για ελευθερία.

Το «Ανάμεσα σε δυο θεούς» ξεχωρίζει για τη γλώσσα του ντόπια, γήινη, σχεδόν τραχιά. Η αφήγηση απλώνεται σαν πρωινή ομίχλη στα χωράφια, θυμίζοντας πως τα σπίτια και τα χώματα κρατούν τα μυστικά πιο βαθιά από τους ανθρώπους.

Η κα Μαλάμου δεν μένει στις ιστορικές ημερομηνίες, αλλά εστιάζει στις προσωπικές μάχες: κάθε ήρωας φέρνει το δικό του φορτίο, κάθε μυστικό ανθίζει εκεί που νομίζεις πως όλα έχουν χαθεί.

Η μεγαλύτερη πάλη δεν είναι αυτή που δίνεται με όπλα, αλλά εκείνη που παίζεται σιωπηλά μέσα σε κάθε άνθρωπο όταν έρθει η ώρα να διαλέξει ανάμεσα σε δυο θεούς, σε δυο πατρίδες, σε δυο φωνές που ποτέ δεν σβήνουν στ’ αλήθεια. Το ερώτημα αιωρείται: Όταν σταθείς κι εσύ ανάμεσα σε δυο θεούς, ποια αλήθεια θα αντέξεις να κρατήσεις;

Συντάκτης, συγγραφέας