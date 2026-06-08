Οι έμποροι της Θεσσαλίας από τους Γόμφους: Συμμετοχή στο “Θεσσαλία 2021-2027” και επιμονή στις 120 δόσεις

Στη Λυγαριά Τρικάλων και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης πραγματοποιήθηκε η κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών π. Δήμου Γόμφων.

Τη συνεδρίαση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Πύλης κ. Αθανάσιος Κωστάκης, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία του Δήμου με την τοπική επιχειρηματικότητα και τη σημασία της για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η ενημέρωση του εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γόμφων κ. Αλέξανδρου Μαγκούτη για τις δράσεις του συλλόγου και ιδιαίτερα για το Καρναβάλι των Γόμφων, έναν θεσμό που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Τα μέλη της Ομοσπονδίας τόνισαν ότι οι αποκριάτικες και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη Θεσσαλία δεν αποτελούν μόνο πολιτιστικά γεγονότα, αλλά και σημαντικούς πυλώνες οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα, την κατανάλωση και την τοπική αγορά.

Κατά τη συνεδρίαση εκφράστηκε επίσης η ικανοποίηση της Ομοσπονδίας για την αποδοχή του αιτήματός της από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σχετικά με τη θεσμική εκπροσώπηση του εμπορίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027». Όπως τονίστηκε, πρόκειται για μια σημαντική θεσμική επιτυχία που ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικότερη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου στον σχεδιασμό των αναπτυξιακών πολιτικών και στη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι βρέθηκε και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη ρύθμιση έως 72 δόσεων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Ομοσπονδία εκτίμησε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η συγκεκριμένη ρύθμιση δύσκολα θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως επισημάνθηκε, χωρίς ένταξη του συνόλου των οφειλών, ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων και χαμηλότερο επιτόκιο, λίγοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το μέτρο και ακόμη λιγότεροι να το διατηρήσουν. Για τον λόγο αυτό επαναβεβαιώθηκε η πάγια θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μια ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων, η οποία μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στην αγορά και να στηρίξει την περιφερειακή οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας κ. Χρήστος Μπλουγούρας δήλωσε:

«Η φωνή των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας πρέπει να ακούγεται εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027” αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση, όμως ο στόχος μας παραμένει η εξασφάλιση περισσότερων πόρων και ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε μια πραγματικά λειτουργική ρύθμιση 120 δόσεων που θα δώσει λύση σε χιλιάδες επαγγελματίες.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών π. Δήμου Γόμφων κ. Αχιλλέας Γκουγκουμάτης ανέφερε:

«Η σημερινή συνεδρίαση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συλλόγων και της Ομοσπονδίας. Οι επιχειρήσεις της περιφέρειας έχουν ανάγκη από ισχυρή εκπροσώπηση, κοινή φωνή και ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την προοπτική του τόπου μας.»