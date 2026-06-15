Οδός Πρωτοψάλτη Δημητρίου Σύλλα – Αναγνώριση ιεροψάλτη στα Τρίκαλα (φωτο)

Μεγάλη αναγνώριση σε ιεροψάλτη – τη μοναδική στη χώρα – επεφύλαξαν το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων “Ιωάννης ο Δαμασκηνός” και ο Δήμος Τρικκαίων, με την ονοματοδοσία δρόμου συνοικίας των Τρικάλων σε “οδό Πρωτοψάλτη Δημητρίου Σύλλα”.

Οπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αρχων Πρωτέκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Χαράλαμπος Σιούφας, δεν τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα άλλος ιεροψάλτης. Η σχετική σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στο Φλαμουλάκι, σε οδό κάθετη στην οδό Φλαμουλίου, που πλέον, φέρει το όνομα του πρωτοψάλτη. Το τρισάγιο τέλεσε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης της Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης π. Θεοφύλακτος, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο.

Χαιρετισμό απήθυνε η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, που συνεχάρη το Σωματείο για τη πρωτοβουλία του, επισημαίνοντας τη σημασία της ιεροψαλτικής

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Τρικκαίων, αντιδήμαρχος ΜΙχάλης Λάππας, τόνισε πως η ημέρα είναι “τιμής και μνήμης”, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν φως με την παρουσία και το κάλλος της ψαλμωδίας τους, ενώ χαρακτήρισε με τη λέξη “δέος” την προσφορά του Δημητρίου Σύλλα στην ιεροψαλτική.

Ο κ. Σιούφας, επίσης, αναφέρθηκε στην ένταξη της ψαλτικής τέχνης στον κατάλογος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όντας ύψιστο πολιτιστικό αγαθό, καθώς και στην ψαλμωδία του Δημητρίου Σύλλα που, όπως μετέφεραν οι παλαιότεροι, “άνοιγαν οι καρδιές των πιστών”.

Ο πρόεδρος του Σωματείου των τρικαλινών Ιεροψαλτών κ. Θανάσης Δημητρίου, που ανέφερε πως ο ιεροψάλτης είναι ο πάντα ακούραστος εργάτης της εκκλησίας.

Οπως τονίζει το Σωματείο Ιεροψαλτών “ο Δημήτριος Σύλλας ήταν μια ολοκληρωμένη Ιεροψαλτική προσωπικότητα. Ένα εξαιρετικό μοναδικό, ανεπανάληπτο, φωνητικό Ιεροψαλτικό μετέωρο. Ένα μετέωρο, που είχε κατανύξει λατρευτικά μία και πλέον γενεά. Η Ιεροψαλτική του δεινότητα τον ανέδειξε και τον επέβαλε όχι μόνο στα Τρίκαλα αλλά εκτός νομού”.

Ο Δημήτριος Σύλλας γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1876 και απεβίωσε το 1939. Πέθανε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, επάνω στο αναλόγιο από το εξωκλήσι της μικρής εκκλησίας Αγίας Τριάδος των Αγράφων, 20 Ιουλίου, εορτή του Προφήτη Ηλία, ιερουργούντος του αείμνηστου κτήτορα του Ναού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κυρού Ιεζεκιήλ.

Χαιρετισμούς απέστειλαν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Τη ΣΜΥ εκπροσώπησε ο συνταγματάρχης κ. Βασίλης Τζερεμάκης, ενώ παρίστατο το ΔΣ του Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων και μέλη του Σωματείου, η αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας κ. Νικολέτα Τζιωρτζιώτη, καθώς και πολίτες.

Από το γραφείο Τύπου