 Ξεκινούν τα αλώνια σε κριθάρια και σιτάρια – Οι τιμές ανά κιλό

Ο θερισμός στη Θεσσαλία αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, αρχικά με το κριθάρι και στη συνέχεια με το σιτάρι. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές ο αλωνισμός θα αρχίσει περίπου σε μία εβδομάδα, ενώ στον θεσσαλικό κάμπο σε 10-12 ημέρες.

Οι καλλιέργειες παρουσιάζουν γενικά καλή εικόνα, χάρη στις βροχοπτώσεις του Απριλίου που ενίσχυσαν την ανάπτυξη και το γέμισμα του καρπού. Οι τρέχουσες τιμές διαμορφώνονται στα 21-22 λεπτά/κιλό για το σκληρό σιτάρι και στα 18-19 λεπτά/κιλό για το κριθάρι.

Παρά τη θετική πορεία, οι παραγωγοί ανησυχούν για τις πρόσφατες βροχές και τους ισχυρούς ανέμους, που προκαλούν πλάγιασμα των σιτηρών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ποιότητα όσο και την απόδοση της παραγωγής, μειώνοντας το εισόδημα των αγροτών.

