Ξεκινούν τα έργα για την κατασκευή νέου σύγχρονου γηπέδου στην Χρυσομηλιά

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας, Δημοτικό Γήπεδο «Κωνσταντίνος Γρηγορίου», υπέγραψε το πρωί της Παρασκευής στο Δημαρχείο Καλαμπάκας ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, σηματοδοτώντας την άμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Το έργο, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στον τομέα Αθλητισμού» (2021–2025), διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 642.871,80 ευρώ και στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του γηπέδου, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικού χώρου όσο και υποδομών.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, η εγκατάσταση σύγχρονου αποστραγγιστικού συστήματος, αντλητικού συγκροτήματος και αυτόματου ποτίσματος, η τοποθέτηση φωτισμού τεχνολογίας LED για χρήση και τις βραδινές ώρες, καθώς και η κατασκευή στεγάστρων για αθλητές και διαιτητές και νέας περίφραξης για την ενίσχυση της ασφάλειας. Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Κώστας Παπάντος, ο Αντιδήμαρχος Κλεινοβού Γιάννης Γιαννούλας, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Λίχος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσομηλιάς και Πρόεδρος της τοπικής ομάδας Νίκος Στεφόπουλος, οι τοπικοί σύμβουλοι Απόστολος Μπούλμπος και Μελπομένη Στεφοπούλου καθώς και ο Αρχηγός της Ομάδας Παναγιώτης Αγραφιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας Χρήστος Γρηγορίου και ο Γενικός Αρχηγός Γρηγόρης Γρηγορίου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον Δήμο Μετεώρων και ιδιαίτερα για το χωριό των πολυτέκνων, τη Χρυσομηλιά, καθώς αποδεικνύεται έμπρακτα ότι τα λόγια γίνονται καθημερινά πράξη. Μετά από συστηματική διεκδίκηση της Δημοτικής μας Αρχής, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο και σήμερα προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη της κατασκευής του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τη στήριξη και τη χρηματοδότηση που μας επιτρέπει σήμερα να κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα για την τοπική κοινωνία. Είμαστε υπερήφανοι για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, που υλοποιεί ένα ακόμη μεγάλο έργο για τον τόπο. Με την υπογραφή της σύμβασης, το Δημοτικό Γήπεδο Χρυσομηλιάς «Κωνσταντίνος Γρηγορίου», ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για τη Χρυσομηλιά, εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αθλητικού χώρου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νεολαία και την τοπική κοινωνία».

Ο Αντιδήμαρχος Κλεινοβού Γιάννης Γιαννούλας δήλωσε: «Οι κάτοικοι της Χρυσομηλιάς ευχαριστούμε το κ. Δήμαρχο Λευτέρη Αβραμοπουλο. Αυτό το μεγάλο έργο φέρει την υπογραφή του Δημάρχου, ο οποίος έτρεξε και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για την περιοχή μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσομηλιάς Νίκος Στεφόπουλος τόνισε: «Ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινότητας γίνεται πράξη από τον Δήμαρχο Λευτέρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ό,τι έχει δεσμευτεί το κάνει καθημερινά πράξη με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».